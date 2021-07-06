Порошенко подав позов проти Зеленського та Bihus.Info і вимагає повністю оприлюднити «плівки Медведчука»

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Адвокати пʼятого президента України, лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка подали позов від його імені до чинного глави держави Володимира Зеленського і громадської організації «Том 14» — редакції Bihus.Info. Вони вимагають, аби суд визнав протиправним «приховування від суспільства повної версії «плівок Медведчука» та опублікувати їх у первісному вигляді.

Про це один із захисників Порошенка Ігор Головань повідомив у Facebook.

За його словами, журналісти не виконали своїх обіцянок і не опублікували всі наявні в них розмови.

«Замість публікації записів у тому вигляді, які Бігус і команда отримали від свого джерела [...], Bihus.Info підсунуло суспільству три чергових відосики із монтованим-перемонтованим аудіо. І з хронометражем намагаються нас надурити. Спочатку Бігус бовкнув, що має 6 годин записів. Потім виправився, мовляв, не 6, а 36. Насправді хронометраж трьох роликів з усіма, за твердженням Бігуса, записами становить 35 годин 9 хвилин 14 секунд», — пояснив Головань.

Він переконаний, що хронометраж плівок насправді більший, «і всі записи становлять значний суспільний інтерес, а тому мають бути оприлюднені».

Головний редактор Bihus.Info Денис Бігус вже відреагував на це: наголосив, що всі 36 годин запису оприлюднені, а якщо адвокатам Порошенка здається, що це не повні записи, то він радить їм «пошукати спеціалістів по боротьбі з ввижаннями».

Зазначимо, що 13 червня журналісти проєкту Bihus.Info опублікували всі 36 годин записів «плівок Медведчука». На плівках є записи його розмов з високопоставленими чиновниками Кремля і так званими представниками невизнаних республік «ДНР» та «ЛНР».

Загалом журналісти з 17 травня опублікували чотири відео із записами «плівок Медведчука». У першій частині Медведчук нібито розповідав адміністрації Путіна і бойовикам про контакти з Порошенком, у другій історія про те, як Медведчук отримав нафтопродуктопровід «Самара — Західний напрямок», який намагаються повернути у власність держави; у третій — як Медведчук вмовляв Порошенка купувати вугілля в бойовиків. В останньому випуску «плівок Медведчука» той розповідає росіянам, що вмовив Порошенка пом’якшити вимоги щодо поставок газу з боку України.