В Україні зареєстрували однодозову вакцину від коронавірусу Johnson & Johnson
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Johnson & Johnson
Міністерство охорони здоровʼя України 2 липня зареєструвало однодозову вакцину від коронавірусу Janssen, яку розробила американська компанія Johnson & Johnson. Про це йдеться у повідомленні МОЗ.
Вакцина містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтували ДНК, що кодує шипоподібний білок коронавірусу. Вакцину треба зберігати при температурі +2...+8 °С. Для повної імунізації достатньо однієї дози.
Цей препарат схвалила Всесвітня організація охорони здоровʼя для екстреного використання, також він схвалений у ЄС, США, Великій Британії, у Швейцарії та Канаді.
Раніше — 25 травня — в Україну завезли 500 доз вакцини Janssen. Її замовила приватна компанія для вакцинації працівників: компанія оплатила її вартість, організувала доставку та забезпечила дотримання температурного режиму. Співробітники цієї компанії працюють на Алясці у сфері рибальства і мали вакцинуватися сертифікованою в США вакциною для того, щоб їх пустили в цю країну.
- Клінічні дослідження показали, що кількість симптоматичних випадків COVID-19 через 2 тижні після щеплення однією дозою Johnson & Johnson знизилася на 67% — це означає, що вакцина мала ефективність 67%. Побічні ефекти вакцини COVID-19 Janssen у дослідженні зазвичай були легкими або помірними і зникали протягом декількох днів після вакцинації. Найбільш поширеними були біль у місці інʼєкції, головний та мʼязовий біль, втома, нудота.
- Вакцина Johnson & Johnson є першою вакциною від коронавірусу, яка потребує введення лише однієї дози. Також її легко транспортувати — вона може зберігатися у звичайних холодильниках до трьох місяців. Дані великих клінічних випробувань показують, що вакцина ефективна також і для літніх людей. ВООЗ також заявляла, що ця вакцина ефективна проти мутацій коронавірусу.