В Україні зареєстрували однодозову вакцину від коронавірусу Johnson & Johnson

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Johnson & Johnson

Міністерство охорони здоровʼя України 2 липня зареєструвало однодозову вакцину від коронавірусу Janssen, яку розробила американська компанія Johnson & Johnson. Про це йдеться у повідомленні МОЗ.

Вакцина містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтували ДНК, що кодує шипоподібний білок коронавірусу. Вакцину треба зберігати при температурі +2...+8 °С. Для повної імунізації достатньо однієї дози.

Цей препарат схвалила Всесвітня організація охорони здоровʼя для екстреного використання, також він схвалений у ЄС, США, Великій Британії, у Швейцарії та Канаді.

Раніше — 25 травня — в Україну завезли 500 доз вакцини Janssen. Її замовила приватна компанія для вакцинації працівників: компанія оплатила її вартість, організувала доставку та забезпечила дотримання температурного режиму. Співробітники цієї компанії працюють на Алясці у сфері рибальства і мали вакцинуватися сертифікованою в США вакциною для того, щоб їх пустили в цю країну.