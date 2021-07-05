Потоп в анексованому Криму: вода підтопила понад 100 об’єктів і зруйнувала п’ять будинків, є загиблі та постраждалі

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Alexei Pavlishak \ TASS via Getty Images

Через сильні зливи в анексованому Криму знову сталася повінь. Вода підтопила понад 100 об’єктів, а п’ять житлових будинків зруйнувала повністю.

Про це повідомляють представники окупаційних адміністрацій.

«Виявлено 108 обʼєктів у зоні підтоплення. З них 104 — житлові, пʼять індивідуальних будинків відновленню не підлягають, вони повністю зруйновані. Чотири обʼєкти – це нежитлові приміщення: пожежна станція, психоневрологічний диспансер і два комерційні обʼєкти», — розповів «віцепрем’єр» Криму Євген Кабанов.

Він також повідомив, що з низки селищ біля Бахчисараю евакуювали людей.

Згодом Кабанов розповів також про постраждалих і загиблих унаслідок негоди. За його словами, на південному заході півострова загинула жінка. У ЗМІ пишуть, що її змило селевим потоком. Одна жінка постраждала і перебуває в лікарні, ще одна зникла безвісти.