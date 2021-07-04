На Євро-2020 збірна України заробила 16 млн євро призових
- Автор:
- Костя Войтенко
- Дата:
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gettyimages.com
За підсумками виступу на Чемпіонаті Європи 2020 року збірна України отримає 16 мільйонів євро призових. Про це повідомляє Tribuna.com з посиланням на офіційні дані УЄФА.
Як одна з 24 команд-учасниць Євро-2020 збірна України відразу заробила 9,25 мільйона євро. За перемогу над Північною Македонією (2:1) на груповому етапі команді Андрія Шевченка УЄФА виділить ще 1,5 мільйона євро.
За потрапляння в 1/8 фіналу збірна отримає 2 мільйони євро. А за вихід в 1/4 після перемоги над Швецією — ще 3,25 мільйона євро.
Таким чином сумарно за підсумками Євро-2020 Українська асоціація футболу отримає від УЄФА 16 мільйонів євро. Як саме будуть потім розподілені ці гроші та скільки саме отримає кожен з гравців і тренерів збірної, поки невідомо.
Однак капітан команди Андрій Ярмоленко вже пообіцяв передати всі призові на благодійність.
- Збірна України припинила боротьбу на Євро-2020 після розгромної поразки від Англії в 1/4 фіналу.
- Учасники Євро-2020 в цілому отримають 371 млн євро — на 70 мільйонів більше, ніж було розподілено між 24 учасниками фінальної стадії першості у Франції в 2016 році.