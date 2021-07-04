На Євро-2020 збірна України заробила 16 млн євро призових

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За підсумками виступу на Чемпіонаті Європи 2020 року збірна України отримає 16 мільйонів євро призових. Про це повідомляє Tribuna.com з посиланням на офіційні дані УЄФА.

Як одна з 24 команд-учасниць Євро-2020 збірна України відразу заробила 9,25 мільйона євро. За перемогу над Північною Македонією (2:1) на груповому етапі команді Андрія Шевченка УЄФА виділить ще 1,5 мільйона євро.

За потрапляння в 1/8 фіналу збірна отримає 2 мільйони євро. А за вихід в 1/4 після перемоги над Швецією — ще 3,25 мільйона євро.

Таким чином сумарно за підсумками Євро-2020 Українська асоціація футболу отримає від УЄФА 16 мільйонів євро. Як саме будуть потім розподілені ці гроші та скільки саме отримає кожен з гравців і тренерів збірної, поки невідомо.

Однак капітан команди Андрій Ярмоленко вже пообіцяв передати всі призові на благодійність.