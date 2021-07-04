ЗМІ: Переговори про постачання вакцин для КНДР зайшли в глухий кут

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Переговори міжнародного альянсу вакцин GAVI з владою Північної Кореї щодо постачання в країну вакцин проти коронавірусу зайшли в глухий кут, мовляв, влада КНДР блокує процес.

Про це повідомляє «Voice of America» з посиланням на обізнане джерело.

За даними видання, КНДР не виконує умови, щоб отримати від GAVI безкоштовні препарати за програмою COVAX.

«Якби КНДР швидко підготувала документи, вона б отримала вакцини. Важко сказати, скільки саме, але якби вони виконали прохання GAVI, постачання зараз йшло б повним ходом», — заявив співрозмовник та уточнив, що Північна Корея виконала лише дві з семи необхідних вимог.

Фактично зараз Пхеньян не відповідає на пропозиції про постачання препаратів від COVID-19. Своєю чергою у GAVI повідомили, що переговори з КНДР тривають, але терміни постачання вакцин поки невідомі.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин нещодавно визнав, що у країні сталась «велика криза», яка повʼязана з пандемією коронавірусу і, своєю чергою, поставила під загрозу безпеку країни і її громадян.

Північна Корея не раз заявляла, що у країні коронавірусу немає. Однак у липні 2020 року Кім Чен Ин заявив про перший випадок підозри на COVID-19 і скликав екстрене засідання політбюро Трудової партії. Станом на 30 червня 2021 року країна жодного разу не відзвітувала ВООЗ про жоден випадок зараження або смерті від коронавірусу.

У січні 2020 року КНДР закрила наземні, морські і повітряні кордони, а також ввела серйозні обмеження на пересування всередині країни. Хоч країна і має доступ до вакцин через механізм ВООЗ COVAX, проте влада не дозволила вʼїзд іноземним гуманітарним працівникам і медичним експертам для доставки препаратів.