В Україні за добу виявили 705 нових заражених коронавірусом. Вакцинувалися від хвороби майже 100 тисяч людей

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Минулої доби, 2 липня, в Україні виявили 705 нових випадків зараження коронавірусом. Серед тих, хто захворів, 27 дітей та 20 медиків.

Про це пише МОЗ у своєму Facebook.

До лікарень через хворобу потрапили 420 людей, а 36 хворих померли від ускладнень. Водночас 1 072 людини одужали від коронавірусу.

Найбільше нових випадків за добу зафіксували в Києві (185), Київській (48), Донецькій (43), Дніпропетровській (40) та Полтавській (39) областях.

Водночас за 2 липня в Україні зробили майже 95 тисяч щеплень від коронавірусу. 37 тисяч людей отримали першу дозу вакцини, а 57 тисяч — другу.