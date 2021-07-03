В Україні за добу виявили 705 нових заражених коронавірусом. Вакцинувалися від хвороби майже 100 тисяч людей
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Plastifikator x «Бабель»
Минулої доби, 2 липня, в Україні виявили 705 нових випадків зараження коронавірусом. Серед тих, хто захворів, 27 дітей та 20 медиків.
Про це пише МОЗ у своєму Facebook.
До лікарень через хворобу потрапили 420 людей, а 36 хворих померли від ускладнень. Водночас 1 072 людини одужали від коронавірусу.
Найбільше нових випадків за добу зафіксували в Києві (185), Київській (48), Донецькій (43), Дніпропетровській (40) та Полтавській (39) областях.
Водночас за 2 липня в Україні зробили майже 95 тисяч щеплень від коронавірусу. 37 тисяч людей отримали першу дозу вакцини, а 57 тисяч — другу.
- 23 червня у двох людей в Україні зафіксували штам коронавірусу «Дельта», який поширився з Індії та вважається більш агресивним, ніж інші. Ушпиталили 66-річну жінку та 16-річну дитину зі штамом «Дельта». Вони нещодавно повернулися з Росії. Через цей штам Україна запровадила додаткові обмеження на в’їзд.