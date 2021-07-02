Словаччина через низький попит продала назад Росії її вакцину від коронавірусу

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Словаччина продала Росії більшу частину її вакцини від коронавірусу «Супутник V», оскільки громадський інтерес до препарату залишається низьким. Окрім цього, європейський медичний регулятор не схвалив його.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство охорони здоровʼя Словаччини.

Словаччина продала назад 160 тисяч з 200 тисяч доз, які закупила березні. Вакцини продали за тією ж ціною, що і купили — $9,95 за дозу.

Агентство з ліків Словаччини відмовилося давати рекомендацію щодо використання «Супутник V», пославшись на недостатню кількість даних від виробника. Зрештою уряд у червні дозволив використовувати цю вакцину тим, хто вважає її кращою за вакцини, які зареєстровані у ЄС, однак суспільний інтерес до препарату був набагато нижче доступної кількості.

Уряд закрив реєстрацію на вакцинацію цим препаратом 30 червня і заявив тоді про наміри продати назад дози, термін придатності яких закінчується.

Зазначимо, що Словаччина — друга після Угорщини країна ЄС, яка застосувала російську вакцину.