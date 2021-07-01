Євро-2020: УЄФА призначила арбітра на матч Україна — Англія. Він уже судив гру українців на цьому турнірі
- Автор:
- Олег Панфілович
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Пресслужба Української асоціації футболу
Матч чвертьфіналу Чемпіонату Європи з футболу 3 липня між збірними України та Англії розсудить німецький арбітр Фелікс Брих.
Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.
На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Марк Борш і Штефан Лупп. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме іспанець Карлос дель Серро Гранде.
Арбітр системи відеоповторів VAR — Марко Фрітц. Перші асистенти арбітра VAR — Крістіан Дінгерт і Крістіан Гіттельманн. Третій асистент арбітра VAR — Бастіан Данкерт (усі — Німеччина).
Фелікс Брих обслуговував стартовий матч збірної України на Євро-2020. У ньому команда Андрія Шевченка поступилася Нідерландам із рахунком 2:3.
- У матчі 1/8 фіналу Чемпіонату Європи з футболу збірна України перемогла Швецію з рахунком 2:1. Вирішальний гол Артема Довбика став не тільки його першим тріумфом за збірну України, але й рекордом для чемпіонатів Європи — український форвард забив найпізніший гол, який приніс команді перемогу.
- Україна потрапила в 1/8 фіналу Євро-2020 як одна з чотирьох найкращих команд, що посіли у своїх групах треті місця.
- Чвертьфінал Євро-2020 пройде 3 липня в Римі, однак в’їзд українцям до Італії досі заборонений через пандемію COVID-19. Тож багато уболівальників не зможуть потрапити на матч між збірними України й Англії.