В Україні виявили 705 нових випадків COVID-19, однак вже 710 тисяч людей повністю вакцинувалися від коронавірусу
- Автор:
- Софія Телішевська
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В Україні за останню добу виявили 705 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 28 дітей і 18 медпрацівників. Утім за добу медики вакцинували 93 186 людей.
Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (231), Київській (56), Харківській (41), Одеській (41) і Дніпропетровській (31) областях.
За весь час пандемії в Україні захворіли 2 235 801 людина, 52 391 — померли, зокрема 51 за останню добу.
Від початку вакцинальної кампанії першу дозу в отримали 1 965 658 людей, а дві дози — 710 996.
- 23 червня у двох людей в Україні зафіксували штам коронавірусу «Дельта», який поширився з Індії та вважається більш агресивним, ніж інші. До Олександрівської лікарні ушпиталили 66-річну жінку та 16-річну дитину зі штамом «Дельта». Вони нещодавно повернулися з Росії. Через цей штам Україна запровадила додаткові обмеження на в’їзд.