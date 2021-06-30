Говорив про втечу. У Росії пояснили, чому взяли Навального на облік

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У Росії опозиційного політика Олексія Навального поставили на профілактичний облік як схильного до втечі.

Це сталося після того, як співробітник московського ізолятора «Матроська тиша» заявив, що опозиціонер двічі публічного говорив «про намір втекти», пише ТАСС, з посиланням на рішення Преображенського суду Москви.

У матеріалах справи сказано, що співробітник СІЗО-1 розповів про висловлювання Навального на засіданні комісії, яка й вирішила врешті поставити політика на профілактичний облік.

Навальний у свою чергу запевнив, що ці слова були жартом.

25 червня Преображенський суд Москви відхилив позов Навального, який оскаржував рішення адміністрації «Матроської тиші» про визнання його схильним до втечі. 2 червня суд у Володимирській області також відхилив аналогічний позов Навального до колонії в Покрові, де він відбуває термін.

Раніше Навальний розповідав, що співробітники колонії в Покрові, де він відбуває термін, ночами кожну годину будять його, пояснюючи це перевіркою схильних до втечі. Політик називав це «тортурами безсонням» та стверджує, що немає жодної причини правомірного унесення його до профілактичного обліку.