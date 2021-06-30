Говорил о побеге. В России объяснили, почему взяли Навального на учет

В России оппозиционного политика Алексея Навального поставили на профилактический учет как склонного к побегу.

Это случилось после того, как сотрудник московского изолятора «Матросская тишина» заявил, что оппозиционер дважды публичного говорил «о намерении совершить побег», пишет ТАСС,со ссылкой на решение Преображенского суда Москвы.

В материалах дела сказано, что сотрудник СИЗО-1 рассказал о высказываниях Навального на заседании комиссии, которая в итоге поставила политика на профилактический учет.

Навальный объяснил произнесенные слова шуткой.

25 июня Преображенский суд Москвы отклонил иск Навального, оспаривавшего решение администрации «Матросской тишины» признать его склонным к побегу. 2 июня суд во Владимирской области также отклонил аналогичный иск Навального к колонии в Покрове, где он отбывает срок.

Ранее Навальный рассказывал, что сотрудники колонии в Покрове, где он отбывает срок, по ночам каждый час будят его, объясняя это проверкой как склонного к побегу. Политик называл это «пыткой бессонницей» и утверждал, что нет ни одной причины, по которой его поставили на профилактический учет.