Кім Чен Ин заявив, що у Північній Кореї через пандемію сталася «велика криза»

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що у країні сталась «велика криза», яка повʼязана з пандемією коронавірусу і, своєю чергою, поставила під загрозу безпеку країни і її громадян. Про це він заявив на засіданні правлячої Трудової партії Північної Кореї, повідомляє Центральне телеграфне агентство країни.

За його словами, помилки, допущені під час протиепідемічної роботи, призвели до якогось «серйозного інциденту», який поставив під загрозу безпеку країни і її населення. Про який саме інцидент йдеться, він не уточнив.

Кім також звільнив високопоставлених членів партії, додавши, що вони «знехтували виконанням важливих рішень» щодо державної кампанії з запобігання надзвичайній епідемії. Кого саме звільнили — невідомо. Водночас Reuters повідомляє, що на засіданні керівництво партії оголосило про заміну кількох членів політбюро, секретарів Центрального комітету партії і посадових осіб кількох державних агентств. Проте чи повʼязано це із проваленою боротьбою із коронавірусом — невідомо.

Північна Корея не раз заявляла, що у країні коронавірусу немає. Однак у липні 2020 року Кім Чен Ин заявив про перший випадок підозри на COVID-19 і скликав екстрене засідання політбюро Трудової партії. Станом на 30 червня 2021 року країна жодного разу не відзвітувала ВООЗ про жоден випадок зараження або смерті від коронавірусу.

У січні 2020 року КНДР закрила наземні, морські і повітряні кордони, а також ввела серйозні обмеження на пересування всередині країни. Хоч країна і має доступ до вакцин через механізм ВООЗ COVAX, проте влада не дозволила вʼїзд іноземним гуманітарним працівникам і медичним експертам для доставки препаратів.