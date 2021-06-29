Опозиційні фракції пригрозили вийти з ТСК по «вагнерівцям», якщо влада «маніпулюватиме» справою

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Палінчак Михайло / УНІАН

Фракції «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Голос» погрожують виходом із складу тимчасової слідчої комісії щодо зриву операції із затриманням «вагнерівців», якщо, за їх словами, влада продовжить маніпулювати справою.

Про це повідомляє пресслужба «ЄС».

«На Банковій зараз реальна паніка, і вони не знають, що робити після фактичного зізнання Зеленського в тому, що він міг злити цю спецоперацію і ще й порадів з того, що вона була зірвана», – зауважив нардеп від «ЄС» Володимир Ар’єв.

Арʼєв, а також представник «Голосу» Роман Костенко та «Батьківщини» Сергій Євтушок наголосили, що робота парламентської тимчасової слідчої комісії зараз є актуальною як ніколи.

«Проте сьогодні ТСК, яка уже створена для розслідування дій вищих посадових осіб, не включає у свій порядок денний питання «вагнерівців» на першому місці. Хоча було досягнуто домовленість, що комісія має почати роботу саме з питання розслідування ситуації навколо «вагнерівців». І з такою умовою представники «Голосу», «Батьківщини» і «Європейської Солідарності» заходять і беруть участь в роботі цієї комісії», – розповів Ар’єв.

За словами нардепа, зараз ці домовленості можуть бути зірваними. «І нам лише на словах обіцяють, що ця постанова буде проголосована, а потім уже сама комісія розпочне свою роботу саме з питання «вагнерівців», – повідомив представник «ЄС».

Нардеп Костенко зазначив, що саме тому представники опозиції наполягають на тому, щоб в постанові було зафіксовано, що першим в порядку денному роботи слідчої комісії буде питання зриву спецоперації по «вагнерівцям». «Інакше ми розглядаємо питання відкликання своїх кандидатур щодо участі в цій комісії через те, що домовленості, які були досягнуті, зриваються», – заявив Ар’єв.