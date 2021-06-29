Опозиційні фракції пригрозили вийти з ТСК по «вагнерівцям», якщо влада «маніпулюватиме» справою
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- Олег Панфілович
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Палінчак Михайло / УНІАН
Фракції «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Голос» погрожують виходом із складу тимчасової слідчої комісії щодо зриву операції із затриманням «вагнерівців», якщо, за їх словами, влада продовжить маніпулювати справою.
Про це повідомляє пресслужба «ЄС».
«На Банковій зараз реальна паніка, і вони не знають, що робити після фактичного зізнання Зеленського в тому, що він міг злити цю спецоперацію і ще й порадів з того, що вона була зірвана», – зауважив нардеп від «ЄС» Володимир Ар’єв.
Арʼєв, а також представник «Голосу» Роман Костенко та «Батьківщини» Сергій Євтушок наголосили, що робота парламентської тимчасової слідчої комісії зараз є актуальною як ніколи.
«Проте сьогодні ТСК, яка уже створена для розслідування дій вищих посадових осіб, не включає у свій порядок денний питання «вагнерівців» на першому місці. Хоча було досягнуто домовленість, що комісія має почати роботу саме з питання розслідування ситуації навколо «вагнерівців». І з такою умовою представники «Голосу», «Батьківщини» і «Європейської Солідарності» заходять і беруть участь в роботі цієї комісії», – розповів Ар’єв.
За словами нардепа, зараз ці домовленості можуть бути зірваними. «І нам лише на словах обіцяють, що ця постанова буде проголосована, а потім уже сама комісія розпочне свою роботу саме з питання «вагнерівців», – повідомив представник «ЄС».
Нардеп Костенко зазначив, що саме тому представники опозиції наполягають на тому, щоб в постанові було зафіксовано, що першим в порядку денному роботи слідчої комісії буде питання зриву спецоперації по «вагнерівцям». «Інакше ми розглядаємо питання відкликання своїх кандидатур щодо участі в цій комісії через те, що домовленості, які були досягнуті, зриваються», – заявив Ар’єв.
- 29 липня 2020 року в Мінську затримали 33 бойовиків російської «ПВК Вагнера», 13 з яких точно воювали проти України на боці «ДНР» і «ЛНР». Україна запросила екстрадицію бойовиків, проте Білорусь передала «вагнерівців» Росії. Згодом «Комсомольська правда» повідомила, що арешт бойовиків у Білорусі був українською спецоперацією.
- Потім про «операцію українських спецслужб» почали писати українські журналісти. Головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов написав, що СБУ і ГУР Міноборони виманювали бойовиків в Україну, але голова ОП Андрій Єрмак запропонував перенести фінальний етап операції, і вона провалилася — бойовиків заарештували в Білорусі. Схожу інформацію опублікували журналістка Яніна Соколова, видання «Українська правда» і «Дзеркало тижня».
- Після цих публікацій голова ОП Андрій Єрмак заявив, що «історія вигадана від початку до кінця». Президент України, СБУ і Служба зовнішньої розвідки також стверджували, що жодної операції не готували, а медіа поширюють російську дезінформацію. Натомість ексглава Офісу президента Андрій Богдан підтвердив підготовку спецоперації, наступного дня його викликали на допит до ДБР. Пʼятий президент Порошенко заявляв, що особисто санкціонував спецоперацію у 2018 році.
- Для розслідування можливого «зриву» спецоперації із затримання найманців «ПВК Вагнера» у Верховній Раді намагалися створити тимчасову слідчу комісію (ТСК), проте 19 травня нардепи провалили голосування. Але нардепи відразу ухвалили рішення про створення іншої ТСК, яку ініціювали представники фракції «Слуга народу». Вона розслідуватиме «протиправні дії українських посадовців», які становили загрозу нацбезпеці України.
- 24 червня Володимир Зеленський підтвердив, що спецоперація із затримання «вагнерівців» дійсно готувалася, але не в Україні, хоча інші країни максимально намагалися «затягнути» Київ у цю історію.
- В Офісі президента заявили, що зрив спецоперації з «вагнерівцями» — конспірологічний детектив, а слова президента перебрехали.