Верховна Рада повернула кримінальну відповідальність за умисне неподання декларації

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Верховна Рада ухвалила закон і повернула покарання у вигляді позбавлення волі за неподання декларації, підтримавши пропозиції президента Володимира Зеленського. Про це йдеться на сайті Ради.

За проголосували 315 нардепів, проти — 3, утрималися — 15.

Раніше парламент вже ухвалив цей законопроєкт, але з поправками, які скасовували кримінальну відповідальність і дозволяли виводити з-під декларування частину статків — була лазівка для того, щоб не зазначати у своїх деклараціях майно, яким володіють чи користуються родичі декларантів, пояснюючи це тим, що ті нібито не повідомили про це майно. Президент наклав вето на цей закон і вніс правки, зокрема про вилучення із закону цієї норми.

Також відтепер умисне неподання декларації каратиметься штрафом від 42 500 до 51 тисячі гривень, громадськими роботами від 150 до 240 годин з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років або позбавленням волі строком на один рік. Водночас голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков заявив, що у своєму вето президент зменшив термін позбавлення волі до одного року за статтею 366–3 Кримінального кодексу України (раніше було 2 роки).

Якщо в декларації посадовця невідповідність з реальними доходами становитиме від 1,1 мільйона до 4,5 мільйона гривень, то його можуть покарати штрафом у 51—68 тисяч гривень, громадськими роботами від 150 до 240 годин або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади.

Якщо ж невідповідність перевищить 4,5 мільйона гривень, посадовцю може загрожувати позбавлення волі на строк до двох років.