Уряд Британії розслідує, як секретні військові документи опинились на зупинці: Схоже на помилку

Новини

Уряд Великої Британії проводить розслідування того, як секретні військові документи опинились на автобусній зупинці в графстві Кент. У них містилась інформація про есмінець Defender та план його проходу через Чорне море.

Про розслідування заявив у виступі перед Палатою громад заступник міністра оборони Джеремі Куїн, цитує BBC.

Він сказав депутатам, що «дуже шкодує» про те, що трапилося, і, ймовірно, це помилка високопосадовця, якому тимчасово обмежили доступ до секретних документів. Зазначимо, що 22 червня високопоставлений урядовий чиновник звʼязався зі своїм відомством і повідомив, що секретні документи пропали безвісти.

Розслідування обіцяють провести ретельно і впоратись за тиждень. Документи повернули уряду, і зараз їх перевіряють на предмет відсутності якихось даних.

На питання, чи повідомила Велика Британія про цей інцидент своїм союзникам, Куїн відповів: «Ми, безумовно, поінформували Сполучені Штати».

Нагадаємо, що 27 червня BBC оприлюднила секретні документи Міністерства оборони, що містять детальну інформацію про есмінець Defender, які знайшли на зупинці. BBC писало, що ці документи підтверджують: прохід британського есмінця поблизу окупованого Криму був продуманим рішенням британського уряду, аби продемонструвати підтримку України, попри можливі ризики.

Серія слайдів, зокрема, показує два варіанти маршруту, один з яких описаний як «безпечний і професійний транзит з Одеси в Батумі», інший більш короткий — недалеко від південно-західного узбережжя Криму. Цей маршрут, як то кажуть на одному зі слайдів, «надасть можливість взаємодіяти з українським урядом, тому що Велика Британія визнає цю територію українськими територіальними водами».