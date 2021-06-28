Білорусь зупинила свою участь у «Східному партнерстві» ЄС та відкликає посла
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Valery Sharifulin / TASS / Getty Images
Білорусь після введення санкцій проти режиму Олександра Лукашенка призупиняє свою участь в ініціативі Євросоюзу «Східне партнерство» і починає процедуру припинення дії Угоди про реадмісію з ЄС.
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Білорусі.
Постійного представника Білорусі при ЄС відкликають у Мінськ для консультацій. Голові представництва ЄС в Білорусі Дірку Шубелю запропоновано виїхати в Брюссель, щоб «довести своєму керівництву позицію білоруської сторони про неприйнятність тиску і санкцій».
Також Білорусь забороняє вʼїзд в країну особам з ЄС, які сприяли введенню санкцій.
- «Східне партнерство» — зовнішньополітична ініціатива ЄС, яка поширюється на Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну.
- Останні санкції проти режиму Лукашенка були введені 24 червня. Вони були відповіддю на порушення прав людини і жорстокі репресії проти громадянського суспільства, зокрема, на примусову посадку літака Ryanair в Мінську і затримання журналіста Романа Протасевича.