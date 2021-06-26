Associated Press: Китай погрожував Україні заблокувати поставки вакцини через підтримку заяви про уйгурів

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Китай погрожував Україні заблокувати поставки вакцини від коронавірусу CoronaVac, якщо вона не відмовиться від заклику до ретельнішого вивчення прав людини вкитайському західному регіоні Сіньцзян.

Про це виданню Associated Press повідомили два дипломати з двох західних країн.

У вівторок, 22 червня, Канада передала до Ради з питань дотримання прав людини у Женеві заяву, в якій Китай закликають забезпечити безперешкодний доступ міжнародних спостерігачів до Сіньцзян-Уйгурського автономного регіону, де мешкають уйгури та інші національні меншини. Україна стала 45-ю державою, яка підтримала цю заяву.

Уже в четвер, 24 червня, Україна виключила себе зі списку держав, що підтримують заяву, — Київ попередили, що заблокують заплановану поставку не менш як 500 тисяч доз вакцини CoronaVac, якщо вона цього не зробить.

Видання пише, що це вже звична практика, коли Китай тисне на інші країни, щоб вони або підтримували його заяви, або уникали заяв, які вимагають ретельного вивчення прав людини.

Ситуація із заявою ще може змінитися. Згідно з практикою Ради, що складається з 47 членів, країни можуть додавати себе в заяви або резолюції протягом двох тижнів після закінчення сесії. Поточна сесія почалася 21 червня і триватиме 3,5 тижня — до 13 липня.

Порушення прав уйгурів

Уйгури — тюркомовне і переважно мусульманське населення Сіньцзян-Уйгурського автономного району на північному заході Китаю. Вони становлять близько 45% населення. Уйгури вважають себе культурно і етнічно близькими до народів Центральної Азії, їхня мова схожа на турецьку.

Китайська влада періодично переселяє уйгурів до «таборів перевиховання», пояснюючи це «боротьбою з екстремізмом і тероризмом». Водночас Китай проводить профілактику народжуваності серед уйгурів — насильницьку стерилізацію молодих жінок і переміщення до таборів молодих чоловіків для біологічного знищення етнічної групи як такої. Також уйгурських дітей масово передають у державні школи-інтернати з посиленою охороною. Діти, яких забирають до таких закладів, вважаються сиротами, оскільки їхніх батьків помістили до таборів.