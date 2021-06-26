«Укрзалізниця» попередила про затримку поїздів через погоду в Західній Україні — подекуди на 4 години
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Kalegin Michail / Unsplash
Через вплив погодних умов затримуються поїзди, які їдуть у напрямку Західної України. Подекуди затримка перевищує 4 години. Про це «Укрзалізниця» повідомила в Telegram.
Затримуються наступні потяги:
- № 4 Ужгород — Запоріжжя (затримка становить 4 години 13 хвилин);
- № 232 Івано-Франківськ — Генічеськ (3 години);
- № 58 Ковель — Одеса (3 години);
- № 8 Чернівці — Київ (2 години);
- № 16 Рахів — Харків (1 година 33 хвилини);
- № 141 Бахмут — Львів (1 година 30 хвилин);
- № 98 Ковель — Київ (1 година 24 хвилини);
- № 243 Київ — Рахів (1 година 16 хвилин);
- № 146 Ужгород — Львів (50 хвилин);
- № 215 Черкаси — Ужгород (1 година);
- № 13 Київ — Солотвино (1 година);
- №70 Львів — Маріуполь ( 38 хвилин);
- № 29 Київ — Ужгород (1 година);
- № 49 Київ — Трускавець (1 година);
- № 82 Київ — Ужгород (54 хвилини).
Зазначимо, що на заході України в пʼятницю, 25 червня, низкою областей пройшла сильна буря. Потужні пориви вітру і сильна злива наробили лиха, зокрема у Львові. У містах повалені дерева, пробиті дахи в будівлях, пошкоджені колії та є постраждалі.
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