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«Укрзалізниця» попередила про затримку поїздів через погоду в Західній Україні — подекуди на 4 години

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Kalegin Michail / Unsplash

Через вплив погодних умов затримуються поїзди, які їдуть у напрямку Західної України. Подекуди затримка перевищує 4 години. Про це «Укрзалізниця» повідомила в Telegram.

Затримуються наступні потяги:

Зазначимо, що на заході України в пʼятницю, 25 червня, низкою областей пройшла сильна буря. Потужні пориви вітру і сильна злива наробили лиха, зокрема у Львові. У містах повалені дерева, пробиті дахи в будівлях, пошкоджені колії та є постраждалі.