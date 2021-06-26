В Україні за добу знову зробили рекордну кількість щеплень від коронавірусу

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Jens Schlueter / Stringer / Getty Images

В Україні за добу 25 червня зробили рекордні 97 130 щеплень від коронавірусу. Першу дозу отримали 36 540 людей, другу — 60 590. Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило у Facebook.

Попередній рекорд з кількості щеплень зафіксували 24 червня — тоді їх зробили 96 180.

Загалом з початку кампанії зробили 2 422 475 щеплень: першу дозу отримали 1 871 509 людей, другу (тобто завершили процес вакцинації) — 550 966.

Щодо кількості хворих на коронавірус, то за добу 25 червня виявили 756 нових випадків. Найбільше в Києві (205), Київській (54), Харківській (44), Сумській (40) та Львівській (33) областях. Минулої доби померли 35 людей, а одужали 1 835.

Загалом з початку пандемії в Україні виявили 2 233 546 хворих на коронавірус, з них одужали 2 161 972 людини, померли 52 269.