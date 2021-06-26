В Украине за сутки снова сделали рекордное количество прививок от коронавируса

В Украине за сутки 25 июня сделали рекордные 97 130 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 36 540 человек, вторую — 60 590. Об этом Министерство здравоохранения сообщило в Facebook.

Предыдущий рекорд по количеству прививок зафиксировали за сутки 24 июня — тогда их сделали 96 180.

Всего с начала кампании сделали 2 422 475 прививок: первую дозу получили 1 871 509 человек, вторую (то есть завершили процесс вакцинации) — 550 966.