Голова Єврокомісії: ЄС вестиме діалог з Росією з позиції економічної сили

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Європейський Союз під час побудови відносин з Росією виходитиме з позиції економічної сили, оскільки ЄС є найбільшим торговельним партнером для РФ.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції за підсумками саміту ЄС у Брюсселі.

«Відносини між ЄС і Росією перебувають у негативній спіралі. Нам потрібно готуватися до подальшого спаду. Тож ми вирішили відповідати, коли Росія атакує наші цінності, порушує права людини. Стримувати Росію, коли вона намагається підривати наші інтереси, і залучати Росію, коли це в наших інтересах, наприклад, коли йдеться про питання клімату або громадського здоров’я», — сказала вона.

Дипломат наголосила, що ЄС має сильнішу позицію, оскільки імпорт російських продуктів становить лише 5% від загального обсягу, тоді як експорт перевищує 37%.

«У нас позиція сили. Російська економіка побудована на основі нафти та газу, які становлять 25% ВВП, але світ відходить від викопного палива, тож Росії доведеться адаптувати свою економіку. Водночас, в ЄС ми посилюємо частку зеленої енергетики», — додала Урсула фон дер Ляєн.