Меркель висловила жаль, що лідери ЄС не підтримали її пропозицію запросити Путіна на саміт

Новини

Florian Gaertner / Contributor / Getty

Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила жаль, що її колеги з Європейського Союзу не прийняли пропозицію щодо організації зустрічі на вищому рівні з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це вона сказала на брифінгу за підсумками саміту ЄС, повідомляє «Європейська правда».

Вона відкинула аргумент критиків про те, що запрошення Путіна на саміт країн ЄС буде незаслуженою «нагородою». Меркель зазначила, що президент США Джо Байден зміг провести «дуже серйозну розмову» з Путіним, й «у мене не було враження, що це було нагородою для президента Росії».

Канцлер Німеччини додала, що багато країн ЄС ведуть діалог з Росією на двосторонній основі: «Я не бачу переваги в тому, щоб кожен робив це на двосторонній основі, а ми як союз не вели такі діалоги».