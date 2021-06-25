Посли G7 пообіцяли допомогти Україні з вакцинацією від коронавірусу

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Посли країн «Великої сімки» підтвердили, що готові допомогти Україні з реалізацією програми вакцинації населення від коронавірусу і підтримати відновлення країни після пандемії.

Про це вони повідомили на своїй сторінці у Twitter після зустрічі з міністром охорони здоровʼя України Віктором Ляшком.

«Посли почули конкретні плани міністра з реформи охорони здоровʼя задля покращення якості та результативності меддопомоги для українських пацієнтів, привітали кроки до підвищення прозорості й ефективності медзакупівель через надання повноважень ДП «Медичні закупівлі України», — додали посли G7.