Посли G7 пообіцяли допомогти Україні з вакцинацією від коронавірусу
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Hector Vivas / Getty Images
Посли країн «Великої сімки» підтвердили, що готові допомогти Україні з реалізацією програми вакцинації населення від коронавірусу і підтримати відновлення країни після пандемії.
Про це вони повідомили на своїй сторінці у Twitter після зустрічі з міністром охорони здоровʼя України Віктором Ляшком.
«Посли почули конкретні плани міністра з реформи охорони здоровʼя задля покращення якості та результативності меддопомоги для українських пацієнтів, привітали кроки до підвищення прозорості й ефективності медзакупівель через надання повноважень ДП «Медичні закупівлі України», — додали посли G7.
- 24 червня в Україні зафіксували черговий рекорд із вакцинації населення від коронавірусу. За добу зробили 96 тисяч щеплень, з них 41 тисяча — перша доза, решта — друга.
- Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко говорив, що зниження рівня захворюваності на коронавірус в Україні вже цього літа дозволить відкрити кордони Євросоюзу для українських туристів.
- Раніше в Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що планують запустити паспорти вакцинації в Україні з 1 липня.