Послы G7 пообещали помочь Украине с вакцинацией от коронавируса

Послы стран «Большой семерки» подтвердили, что готовы помочь Украине с реализацией программы вакцинации населения от коронавируса и поддержать восстановление страны после пандемии.

Об этом они сообщили на своей странице в Twitter после встречи с министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко.

«Послы услышали конкретные планы министра по реформе здравоохранения для улучшения качества и результативности медпомощи для украинских пациентов, приветствовали шаги на повышение прозрачности и эффективности медзакупок путем предоставления полномочий ГП «Медицинские закупки Украины», — добавили послы G7.