В Україні зафіксували черговий рекорд вакцинації — за добу зробили 96 тисяч щеплень від коронавірусу

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В Україні зафіксували черговий рекорд із вакцинації населення від коронавірусу. За добу зробили 96 тисяч щеплень, при цьому 41 тисяча людей отримали першу дозу, а 55 тисяч — другу.

Про це пише МОЗ у своєму Facebook.

«Станом на 24 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 736 600 людей», — йдеться в повідомленні.

Загалом вже 1,8 мільйона українців отримали принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу, 490 тисяч людей завершили вакцинацію.

Водночас за минулу добу, 24 червня, в Україні виявили 876 нових випадків зараження коронавірусом. 489 хворих потрапили до лікарень, а 53 людини померли від ускладнень. Водночас майже 2,5 тисячі одужали.