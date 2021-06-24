Глава МОЗ Ляшко: Провакциновані українці захищені від штаму коронавірусу «Дельта»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Міністерство охорони здоров'я України
Провакциновані від коронавірусу українці захищені від штаму «Дельта». Про це заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко під час спілкування з журналістами про цей штам. Трансляцію вів телеканал «Україна 24».
«Тієї терапії, яка вбиває коронавірус, не існує, є симптоматичне лікування і певні препарати, які сьогодні ще проходять клінічні випробування. Препарат не винайдений, є певні просування. Я думаю, що десь місяць-другий і щось буде. Вакцини працюють. За дослідженнями, які ми сьогодні маємо по вакцинах, 93% того, що у вакцинованих цей вірус не втікає від імунної відповіді. Усі провакциновані люди захищені», — заявив Ляшко.
Міністр наголосив, що у вакцинованої людини немає середнього або тяжкого перебігу хвороби. Вакцинація полегшує цей процес. Відомо, що штам коронавірусу «Дельта» частіше призводить до госпіталізації і збільшує ризик реанімації.
- 23 червня у двох людей в Україні зафіксували штам коронавірусу «Дельта», який поширився з Індії та вважається більш агресивним, ніж інші. До Олександрівської лікарні ушпиталили 66-річну жінку та 16-річну дитину зі штамом «Дельта». Вони нещодавно повернулися з Росії.
- Всесвітня організація охорони здоров’я визнала штам коронавірусу «Дельта» більш заразним, а вперше його виявили в Індії. Цей штам зараз домінує серед хворих у Росії. Водночас виробники вакцин запевняють, що їхні препарати залишаються ефективними й проти штаму «Дельта».