ЄС запровадив нові санкції проти Білорусі

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Рада Європейського Союзу 24 червня ввела нові обмежувальні заходи проти білоруського режиму. Це відповідь на серйозні порушення прав людини та жорстокі репресії щодо громадянського суспільства та демократичної опозиції, зокрема, на примусову посадку літака Ryanair в Мінську і затримання журналіста Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги.

Про це йдеться у заяві ЄС.

Забороняється:

продаж, поставка, передача або експорт обладнання, технологій або програм, які призначені для моніторингу або перехоплення білоруською владою даних з інтернету і телефонного звʼязку;

продаж, поставка або передача владі Білорусі предметів подвійного призначення для використання у військових цілях;

Європейському інвестиційному банку — фінансувати проєкти у державному секторі. Країни ЄС будуть зобовʼязані обмежити участь в Білорусі багатосторонніх банків розвитку, членами яких вони є.

Також вводяться додаткові торгові обмеження щодо нафтопродуктів, калійних добрив і товарів для виробництва тютюнових виробів. Крім того, доступ до ринків капіталу ЄС обмежений, а надання страхування і перестрахування білоруському уряду і білоруським державним органам і агентствам заборонено.