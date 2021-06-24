В Україні за добу виявили майже тисячу нових заражених коронавірусом. Вакцинували — 79 тисяч
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Plastifikator x «Бабель»
В Україні за минулу добу, 23 червня, коронавірусом заразилися 937 людей. Серед них 33 дитини та 24 медики.
Про це пише Міністерство охорони здоров’я у своєму Facebook.
Госпіталізовані 559 людей, 58 хворих померли від ускладнень. Водночас майже 2,5 тисячі людей одужали від коронавірусу.
Найбільше випадків за останню добу зафіксували в Києві (223), Дніпропетровській (59), Харківській (57), Донецькій (51) та Київській (51) областях.
Водночас за 23 червня в Україні зробили щеплення від коронавірусу майже 80 тисячам людей. 38 тисяч з них отримали першу дозу вакцини, а 41 тисяча — другу. Загалом в Україні принаймні одну дозу отримали вже майже 1,8 мільйона людей.
- 23 червня у двох людей в Україні зафіксували штам коронавірусу «Дельта», який поширився з Індії та вважається більш агресивним, ніж інші. До Олександрівської лікарні ушпиталили 66-річну жінку та 16-річну дитину зі штамом «Дельта». Вони нещодавно повернулися з Росії.
- Всесвітня організація охорони здоров’я визнала штам коронавірусу «Дельта» більш заразним, а вперше його виявили в Індії. Цей штам зараз домінує серед хворих у Росії. Водночас виробники вакцин запевняють, що їхні препарати залишаються ефективними й проти цього штаму вірусу.