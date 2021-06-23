Польща ввела 10-денний карантин для туристів, які прибувають з-поза меж Шенгенської зони
- Автор:
- Софія Телішевська
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Jacek Dylag / Unsplash
Із 24 червня Польща запроваджує обов’язковий 10-денний карантин для осіб, які приїжджатимуть з країн, що не входять до Шенгенської зони. Винятки зроблять тільки для тих, хто повністю вакцинувався проти коронавірусу.
Про це повідомив заступник глави МОЗ Польщі Вальдемар Краска, передає Polskie Radio.
Він додав, що на сьомий день карантину людина може зробити тест на коронавірус, і якщо він виявиться негативним, то її звільнять від обмежень. Тобто зараз зникає можливість уникнути карантину, показавши тест, який робили для вʼїзду в Польщу.
Окрім повністю вакцинованих осіб, від карантину також звільняють дітей віком до 12 років. Так країна вирішила боротися з поширенням мутованих штамів коронавірусу.
- У ВООЗ попередили, що у світі починає домінувати дельта-варіант коронавірусу, раніше відомий як «індійський» штам і більш заразний, ніж інші штами.
- Міністерство закордонних справ України та Міністерство охорони здоров’я мають підготувати пропозиції щодо того, чи треба встановлювати додатковий контроль та обмеження між Україною та країнами, де стрімко поширюється штам коронавірусу «Дельта». Наразі в’їзд до України можуть обмежити з Великої Британії, Індії, Росії та Португалії, де найбільша циркуляція «Дельти».