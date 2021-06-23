«Підкупив австрійську судову систему». Конгресмени США закликають Байдена домогтися видачі олігарха Фірташа

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Пресслужба телеканалу «Інтер»

Конгресмени США вимагають від Білого докласти більше зусиль для екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа з Австрії до Штатів.

Про це йдеться в листі, оприлюдненому двопартійною групою членів Палати представників, повідомляє «Радіо Свобода».

Демократи Марсі Каптур і Майк Квіґлі, а також республіканці Брайан Фіцпатрік та Енді Гарріс припустили, що «Фірташ зміг підкупити австрійську судову систему», оскільки Відень затягує з відповіддю на запит США.

«Ми стурбовані тим, що пан Фірташ використав своє значне багатство та зловмисний вплив, щоб зруйнувати правову систему цієї країни для уникнення екстрадиції та відповідальності перед законом», – йдеться в листі.