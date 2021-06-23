Біткоїн знову набирає в ціні і вже коштує понад $34 тисячі

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Unsplash / André François McKenzie

Вартість біткоїна у середу, 23 червня, перетнула позначку в $30 тисяч і наразі він коштує $34 202. Про це свідчать дані Coin Desk, а деталі розповідає CNN.

Вартість валюти підскочила на понад 7% за останні 24 години. Ще 22 червня один біткоїн коштував менше $30 тисяч — вперше з кінця січня.

Інші валюти також відчули за останню добу аналогічне коливання у ціні. Ethereum і Dogecoin підскочили приблизно на 4,8% і 8,9% відповідно.

Цього року ціна криптовалюти різко змінювалась з ряду причин, у тому числі через побоювання з приводу впливу майнінгу монет на навколишнє середовище і посилення контролю з боку уряду. Китай, зокрема, протягом декількох місяців наполегливо домагався обмеження використання криптовалют і в останні кілька днів посилив репресивні заходи як щодо майнінгу, так і щодо обігу.