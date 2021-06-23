МОЗ: Показники п’яти областей України не відповідають нормам «зеленої» зони карантину

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

В Україні п’ять областей не відповідають показникам «зеленої» зони карантинних обмежень.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоровʼя за попередню добу, 22 червня.

За даними МОЗ, рівень охоплення тестуванням нижчий за норму в Київській (287), Кіровоградській (297) та Черкаській областях (291). Дані вказані за попередню добу, 22 червня.

Зазначимо, Кабмін встановив норму для «зеленої» зони на рівні 300 або більше тестувань на 100 тисяч жителів.

До того ж у Київській (4,7%), Сумській (4,8%) та Черкаській областях (5,1%) перевищений коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування. Нормою є коефіцієнт менший за 4%.

Окрім цього, у Києві рівень захворюваності перевищує показник менше 75 на 100 тисяч населення і становить 85.