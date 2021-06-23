NYT: Убивці журналіста Хашоггі за рік до цього пройшли воєнізовану підготовку в одній з охоронних компаній США

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Четверо саудівців, які брали участь у вбивстві журналіста газети The Washington Post Джамаля Хашоггі у 2018-му, за рік до цього пройшли воєнізовану підготовку у Сполучених Штатах за контрактом, затвердженим Державним департаментом.

Про це повідомляє газета The New York Times з посиланням на документи і власні джерела.

Навчання проводила охоронна компанія Tier 1 Group з Арканзасу, яка належить приватній інвестиційній компанії Cerberus Capital Management. Компанія заявляє, що навчання — включно з «безпечною стріляниною» і «протидією нападу» — мало захисний характер і призначалося для кращого захисту саудівських лідерів.

За словами колишніх американських посадовців, Tier 1 Group була заснована для військових США з використанням розширеного бюджету Пентагону на навчання військового персоналу базовим навичкам боротьби з повстанцями.

За федеральними правилами, що обмежують закордонний продаж американської зброї та військової експертизи, Tier 1 Group мала подавати заявки на отримання ліцензії на навчання іноземців. Ці заявки на ліцензії розглядали посадовці Держдепартаменту, які обробляли десятки тисяч ліцензій на рік, і схвалили. Немає жодних доказів того, що американські офіційні особи, які схвалили тренінг, або керівники Tier 1 Group знали, що саудівці були причетні до репресій у Саудівській Аравії.