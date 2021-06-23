NYT: Убивці журналіста Хашоггі за рік до цього пройшли воєнізовану підготовку в одній з охоронних компаній США
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Omar Shagaleh / Anadolu Agency / Getty Images
Четверо саудівців, які брали участь у вбивстві журналіста газети The Washington Post Джамаля Хашоггі у 2018-му, за рік до цього пройшли воєнізовану підготовку у Сполучених Штатах за контрактом, затвердженим Державним департаментом.
Про це повідомляє газета The New York Times з посиланням на документи і власні джерела.
Навчання проводила охоронна компанія Tier 1 Group з Арканзасу, яка належить приватній інвестиційній компанії Cerberus Capital Management. Компанія заявляє, що навчання — включно з «безпечною стріляниною» і «протидією нападу» — мало захисний характер і призначалося для кращого захисту саудівських лідерів.
За словами колишніх американських посадовців, Tier 1 Group була заснована для військових США з використанням розширеного бюджету Пентагону на навчання військового персоналу базовим навичкам боротьби з повстанцями.
За федеральними правилами, що обмежують закордонний продаж американської зброї та військової експертизи, Tier 1 Group мала подавати заявки на отримання ліцензії на навчання іноземців. Ці заявки на ліцензії розглядали посадовці Держдепартаменту, які обробляли десятки тисяч ліцензій на рік, і схвалили. Немає жодних доказів того, що американські офіційні особи, які схвалили тренінг, або керівники Tier 1 Group знали, що саудівці були причетні до репресій у Саудівській Аравії.
Луї Бремер, старший виконавчий директор Cerberus — материнської компанії Tier 1 Group, надав NYT документ і сказав, що чотири члени команди вбивць Хашоггі пройшли групове навчання Рівня 1 у 2017 році, а двоє з них брали участь у попередньому навчанні з жовтня 2014 року по січень 2015 року.
«Надане навчання не мало стосунку до їхніх подальших жахливих дій», — сказав Бремер. Він наголосив, що Державний департамент у співпраці з іншими департаментами й агентствами США відповідає за перевірку іноземних сил, які пройшли підготовку на території країни: «Увесь іноземний персонал, навчений T1G, отримав дозвіл уряду США на вʼїзд до Сполучених Штатів до початку навчання».
Уперше про навчання у США саудитів, причетних до вбивства журналіста, повідомив журналіст The Washington Post у 2019 році Девід Ігнатіус у своїй колонці. Він написав, що Центральне розвідувальне управління попередило інші урядові установи, що групи, які пройшли навчання у Tier 1, могли проводити деякі спеціальні операції за ліцензією Державного департаменту.
Поки неясно, хто саме з команди вбивць Хашоггі брав участь у груповому навчанні Рівня 1. Згідно зі звітом американської розвідки про вбивство, сім членів команди належали до елітного підрозділу, якому доручено захищати саудівського принца Мухаммеда.
- Журналіст Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня 2018 року, після того як зайшов до консульства Саудівської Аравії у Стамбулі. Турецькі спецслужби заявили, що журналіста задушили, щойно він увійшов до будівлі, після чого його тіло розчленували та знищили. За інформацією ЦРУ, наказ про вбивство Хашоггі віддав принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман аль Сауд. У 2019 році прокуратура Саудівської Аравії оголосила, що за вбивство Хашоггі до смертної кари засудили 5 осіб. Згодом ці вироки змінили на 20 років увʼязнення.
- Адміністрація президента США суттєво знизила статус принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана, який де-факто керує близькосхідною монархією. Джо Байден вважає аравійським лідером лише короля Салмана ібн Абдул-Азіз аль Сауда та планує будувати подальші взаємини саме з ним.