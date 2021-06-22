У США понад 70% населення у віці 30+ отримали принаймі одну дозу вакцини проти коронавірусу

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Tim Reckmann / Flickr

У США понад 70% жителів у віці 30 років і старше отримали принаймні одну дозу вакцини від COVID-19, але до 4 липня цей показник має зрости за рахунок вакцинації молодого населення.

Про це повідомляє ABC News.

За прогнозами Білого дому, до 4 липня у Штатах щонайменше однією дозою вакцинують 70% американців у віці 27 років і старше. Вакцинація населення наразі є більш пріоритетною для чинного президента Джо Байдена, ніж повноцінне відновлення економіки США.

Однак за останні місяці загальнонаціональний рівень вакцинації від коронавірусу різко знизився. Хоча щеплення стали більш доступними, і в середньому до 300 тисяч американців за добу отримують свою першу дозу препарат.

Офіційний представник Білого дому заявив, що тепер адміністрація подвоїть свою увагу на вакцинації від коронавірусу молодих людей у віці від 18 до 26 років, які, як виявилося, найменше схильні отримувати вакцину, коли вона доступна для них.