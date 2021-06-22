В США более 70% населения в возрасте 30+ получили по крайней мере одну дозу вакцины против коронавируса

В США более 70% жителей в возрасте 30 лет и старше получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, но до 4 июля этот показатель должен вырасти за счет вакцинации молодого населения.

Об этом сообщает ABC News.

По прогнозам Белого дома, до 4 июля в Штатах как минимум одной дозой вакцинируют 70% американцев в возрасте 27 лет и старше. Вакцинация населения сейчас является более приоритетной для действующего президента Джо Байдена, чем полноценное восстановление экономики США.

Однако за последние месяцы общенациональный уровень вакцинации от коронавируса резко снизился. Хотя прививки стали более доступными, и в среднем до 300 тысяч американцев за сутки получают свою первую дозу препарата.