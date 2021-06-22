Справа «ПВК Семенченка»: апеляційний суд залишив екснардепа за ґратами

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Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН

Колегія суддів Київського апеляційного суду залишила за ґратами колишнього нардепа та ветерана АТО Семена Семенченка.

Про це пише «Радіо Свобода».

Судді вирішили залишити запобіжний захід щодо Семенченка без змін. Він перебуватиме за ґратами щонайменше до 18 липня.

24 березня СБУ повідомила, що Семенченко й «агент НАБУ» Євген Шевченко створили незаконне збройне формування — «приватну військову компанію» (ст. 260 КК). Компанію правоохоронцям здав один з її колишніх співробітників. За версією слідства, Семенченко і Шевченко також є організаторами схеми з незаконного ввезення в Україну з Росії запчастин військового призначення, які згодом продавали оборонним підприємствам за завищеними цінами.