У КМДА попередили про погіршення якості повітря в Києві через «Астраханський суховій»

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Соколовська Інна / УНІАН

У Києві у вівторок, 22 червня, зафіксували перевищення концентрації пилу в повітрі через пилову бурю «Астраханський суховій». У зв’язку з цим у місті спостерігають смог.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

«На двох автоматизованих постах спостереження в Києві зафіксували підвищення концентрацій пилу (тверді речовини фракцій РМ 2,5 і РМ 10): пост спостереження № 4 (вул. Вербицького, 26) у Дарницькому районі; пост спостереження № 8 (Харківське шосе, 7/1) у Дніпровському районі», — зазначили в адміністрації.

Також у КМДА пояснили, що інтенсивність, з якою шкідливі речовини накопичуються в атмосфері міста, залежить від температури повітря, швидкості вітру та атмосферного тиску. Завдяки постійному перемішуванню повітря — «турбулентній дифузії», що виникає через різкі зміни швидкості вітру, концентрацію речовин тощо, шкідливі речовини не тільки переносяться вітром за межі міста, але й підіймаються у верхні шари атмосфери.

Водночас різке підвищення температури повітря перешкоджає перемішуванню шарів повітря, адже гаряче повітря не дає речовинам підійматися.

У зв’язку з цим фахівці порадили людям із хронічними захворюваннями дихальних шляхів, алергічними реакціями, захворюваннями серцево-судинної системи утриматися від перебування на вулиці та зачинити вікна.

«Якщо ж є нагальна потреба вийти на вулицю, слід взяти із собою чисту воду та захист для дихальних шляхів», — додали в КМДА.