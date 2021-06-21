У США пригрозили Китаю міжнародною ізоляцією в разі відмови співпрацювати над розслідуванням походження коронавірусу

Новини

Japanexperterna.se / Flickr

Китай може опинитися в міжнародній ізоляції, якщо відмовиться співпрацювати над подальшим дослідженням походження коронавірусу.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в ефірі Fox News.

«Саме ця дипломатична робота — обʼєднання країн світу, надання політичного і дипломатичного тиску на Китай є основною частиною зусиль, яких ми докладаємо, щоб урешті поставити Китай перед жорстким вибором: або вони діятимуть відповідально і дозволять слідчим виконати реальну роботу зі зʼясування того, звідки це [COVID-19] взялося, або вони зіткнуться з ізоляцією в міжнародній спільноті», — сказав він.

На думку Саллівана, президент США Джо Байден під час саміту зміг умовити своїх колег, лідерів G7, чинити тиск на Китай, щоб забезпечити прозоре розслідування походження пандемії.

«Він домігся, щоб країни G7 одноголосно підтримали заяву, в якій вказано, що Китай повинен дозволити розслідування на його території», — додав радник Байдена.