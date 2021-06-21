В Україні за добу зафіксували 323 випадки коронавірусу, з них майже сотню — у Києві

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В Україні за минулу добу, 20 червня, виявили 323 нових випадки захворювання на коронавірус, серед них 15 дітей і жодного медпрацівника.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоровʼя.

За даними МОЗ, за добу найбільше випадків COVID-19 підтвердили у Києві (95), Миколаївській (26), Львівській (23), Дніпропетровській (22) та Запорізькій (22) областях.

Як зазначається, за минулу добу госпіталізували 375 осіб, померли 16 пацієнтів, одужали — 677. За добу методом ПЛР протестували 8 943 осіб, методом ІФА — 1 147 осіб, експрес-тестами — 4 008 осіб.

Від початку пандемії в Україні захворіли 2 229 846 осіб, одужали — 2 152 140 осіб, летальних випадків — 52 032, проведено 10 679 015 ПЛР-тестувань.