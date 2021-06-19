Греція змінила правила вʼїзду для туристів, зокрема й українців

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Міністерство туризму Греції оголосило про дві важливі зміни у правилах вʼїзду до країни. Вони стосуються і туристів з України. Про це повідомляє Ekathimerini.

По-перше, уряд вирішив дозволити вʼїзд у країну мандрівникам з негативним результатом експрес-тесту (до цього пускали лише з ПЛР-тестом, сертифікатом вакцинації або сертифікатом про перенесену хворобу).

По-друге, з 6 до 12 років збільшили мінімальний вік, при якому діти на вʼїзді у країну повинні надавати документи, що підтверджують, що вони не хворіють на коронавірус.

Ті, хто їде до Греції, також можуть показати сертифікат ЄС про вакцинацію в цифровій або паперовій формі замість негативного результату тесту.