У порт Одеси зайшли британський і нідерландський бойові кораблі. Вони проведуть спільні навчання з ВМС України

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В одеський порт зайшли два військові кораблі Великої Британії та Нідерландів.

Про це повідомляє британське посольство.

«Вітаємо HMS Defender і НNLMS Evertsen в морських воротах України — Одесі! Вони проведуть спільні тренінги з партнерами з ВМС України, в тому числі з гасіння пожеж і ремонтно-відновлювальних робіт», — сказано в повідомленні.

У порт зайшли есмінець Королівського флоту Великої Британії HMS Defender (D36) і фрегат командування і протиповітряної оборони Королівського флоту Нідерландів НNLMS Evertsen (F 805).

Раніше британське командування повідомляло, що ці кораблі проведуть маневри не тільки з українськими, а й з грузинськими та румунськими бойовими кораблями.

У Чорне морі 17 червня увійшов ще один корабель НАТО — французький розвідувально-водолазний ALIZE (A 645).