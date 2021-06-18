У порт Одеси зайшли британський і нідерландський бойові кораблі. Вони проведуть спільні навчання з ВМС України
- Автор:
- Костя Андрейковець
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В одеський порт зайшли два військові кораблі Великої Британії та Нідерландів.
Про це повідомляє британське посольство.
«Вітаємо HMS Defender і НNLMS Evertsen в морських воротах України — Одесі! Вони проведуть спільні тренінги з партнерами з ВМС України, в тому числі з гасіння пожеж і ремонтно-відновлювальних робіт», — сказано в повідомленні.
У порт зайшли есмінець Королівського флоту Великої Британії HMS Defender (D36) і фрегат командування і протиповітряної оборони Королівського флоту Нідерландів НNLMS Evertsen (F 805).
Раніше британське командування повідомляло, що ці кораблі проведуть маневри не тільки з українськими, а й з грузинськими та румунськими бойовими кораблями.
У Чорне морі 17 червня увійшов ще один корабель НАТО — французький розвідувально-водолазний ALIZE (A 645).
- 11 червня для участі в операціях з морської безпеки в Чорне море увійшов американський есмінець USS Laboon (DDG-58).
- У травні в Чорне море для навчань і патрулювання заходили британський новий патрульний корабель OPV Trent (Р224) і американський фрегат берегової охорони Hamilton. Останній провокували три російські кораблі.