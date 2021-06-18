У Росії розробляють ліки від коронавірусу у вигляді жуйки

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Центральний науково-дослідний інститут (ЦНДІ) Міноборони Росії розробляє ліки проти коронавірусу у вигляді жувальної гумки.

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на джерело, близьке до оборонного відомства.

«48-й Центральний науково-дослідний інститут Міністерства оборони почав розробку противірусного препарату проти нової коронавірусної інфекції у формі жувальної гумки. Поєднання доступної форми застосування з корисними властивостями препарату забезпечить позитивний ефект у боротьбі з поширенням нової коронавірусної інфекції», — розповіло джерело.

За його словами, також вчені розробляють препарат у вигляді пастили.

Директор ЦНДІ полковник Сергій Борисевич у коментарі РБК підтвердив цю інформацію.

«Так, роботи в цьому напрямку ведуться», — сказав він.