Словаччина припинить вакцинацію російським «Супутником V» через низький попит. Залишки спробують продати
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Пресслужба уряду Казахстану
У Словаччині з 30 червня припиняють записувати громадян на вакцинацію російським препаратом «Супутник V». Його залишки продадуть або подарують іншим країнам.
Про це повідомив голова Міністерства охорони здоровʼя Володимир Ленгварський, пише Novinky.
За його словами, уряд попередньо дав на це згоду, її повинні затвердити наступного тижня.
Країна закупила 200 тисяч доз російської вакцини, але на вакцинацію записалися всього 10 тисяч людей. Вік більшості з них становить від 40 до 44 років. Попит на «Супутник V» виявився низьким.
У 100 тисяч доз термін придатності закінчується в кінці липня, тому уряду доведеться поквапитися.
- У квітні влада Словаччини заявила, що отримані зразки «Супутника V» відрізняються від тих, про які писав науковий журнал The Lancet. У відповідь Росія зажадала повернути препарат.
- Через російську вакцину у Словаччині навіть сталася політична криза — міністра охорони здоровʼя звільнили за таємну закупівлю «Супутника V», а пізніше подав у відставку премʼєр Ігор Матович.
- Раніше Матович жартував, що пообіцяв Росії в обмін на вакцини «Закарпатську Україну». Пізніше він вибачився за свої слова і зазначив, що Словаччина — друг України.