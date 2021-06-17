Amnesty International заявила про переслідування медиків у Білорусі та закликала світову спільноту виступити проти репресій

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Белсат

Білоруська влада репресує медиків, які брали участь у протестах або критикували режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Про це повідомила міжнародна правозахисна організація Amnesty International.

У звіті організації зазначається, що за критику влади звільнили десятки медичних працівників, багато з них втратили можливість працювати в медицині.

«Влада Білорусі не дбає про право людей на здоровʼя та про інші права людини. Реакція влади на будь-яку мирну незгоду — насильство і жорстокі репресії. Лікарі та медсестри виявилися серед тих, хто заплатив неймовірну ціну за свій професіоналізм і прояв людського співчуття», — заявив заступник директора AI з кампаній у Східній Європі та Центральній Азії Брюс Міллар.

За даними Amnesty International, багато медиків також отримували погрози.

Зокрема, наводиться історія однієї медсестри, яка зазнала утисків через те, що підтримувала опозицію. Галина (вигадане ім’я) розповіла, що коли працювала в лікарні, їм не дозволяли письмово фіксувати травми покалічених на протестах людей і постійно погрожували.

Після нетривалого арешту Галини у вересні 2020 року адміністрація лікарні вимагала від неї звільнитися за власним бажанням. Жінка відмовилася, а коли вона поверталася з роботи додому, до неї підійшли двоє чоловіків у цивільному і пообіцяли, що її діти зникнуть, якщо вона не припинить привертати увагу. Галина пішла з роботи, але досі не змогла знайти нову.

«Мені відмовляли всюди, куди б я не зверталася. Навіть коли я намагалася влаштуватися на найелементарнішу роботу, на яку брали всіх. Імовірно, навпроти мого імені стояла червона галочка», — сказала вона.

Також у звіті нагадали про лікаря-анестезіолога швидкої допомоги Артема Сорокіна, засудженого разом із журналісткою Катериною Борисевич за «розголошення лікарської таємниці» після загибелі мирного протестувальника Романа Бондаренка. Сорокіна оштрафували і призначили йому умовний термін. Борисевич, окрім штрафу, отримала шість місяців колонії суворого режиму.

Amnesty International закликала світову спільноту «виступити проти репресій в Білорусі, які посилюються».

«Уряд Олександра Лукашенка систематично руйнує найцінніші інститути білоруського суспільства — від культурних організацій і студентських спілок до журналістської і медичної спільнот. Ми закликаємо світових лідерів, міжнародне співтовариство і фахівців охорони здоровʼя в усьому світі не залишити цю ситуацію непоміченою», — наголосив Міллар.