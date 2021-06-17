Лідер КНДР Кім Чен Ин визнав «напружену» продовольчу ситуацію у країні

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Janne Wittoeck / Flickr

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин офіційно визнав, що країна потерпає від браку продуктів харчування. Продовольча ситуація серед населення стає все більш напруженою.

Про це він заявив на зустрічі керівників вищої ланки правлячої Трудової партії, цитує BBC.

Глава держави сказав, що сільськогосподарський сектор не зміг виконати поставлені завдання по зерну через торішні тайфуни, які спричинили масштабні повені. Зараз з країни надходять повідомлення про різке зростання цін на продукти: наприклад, кілограм бананів коштує $32.

Окрім цього, через коронавірус Північна Корея закрила свої кордони і в результаті різко впала торгівля з Китаєм (КНДР покладається на Китай у питаннях продовольства, добрив і палива). Північна Корея також бореться з міжнародними санкціями, які ввели через її ядерні програми.

У квітні Кім зробив заяву про труднощі у країні і закликав чиновників провести «Важкий похід» — цей термін офіційні особи КНДР використовували для позначення процесу боротьби країни під час голоду 1990-х років, коли після розпаду Радянського Союзу Північна Корея залишилася без вирішальної допомоги. Загальна кількість північних корейців, які померли від голоду в той час, невідома, але за оцінками, вона сягає 3 мільйонів.