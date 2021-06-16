Україна вимагає розʼяснень у Мінська через допит Протасевича бойовиками «ЛНР»
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- Костя Андрейковець
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Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook
Посольство України в Мінську звернулося до влади Білорусі з вимогою дати офіційні пояснення щодо заяв так званої «генпрокуратури» бойовиків «ЛНР» про допиті ексголовного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.
Про це «Радіо Свобода» повідомив спікер українського Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
«Ніякої «генпрокуратури ЛНР» не може бути за визначенням. Фактичний контроль на тимчасово окупованих територіях в Луганській області здійснює окупаційна адміністрація Російської Федерації. Повідомлення про проведення «слідчих дій» в Білорусі слід розглядати в контексті намагань РФ надати підпорядкованим їй незаконним угрупованням хоч якоїсь псевдосуб’єктності», — зазначив Ніколенко.
За його словами, ці заяви підтверджують причетність Росії до примусової посадки рейсу Ryanair з Протасевичем в Мінську. Він додав, що участь в цьому РФ фактично позбавляє Білорусь суверенітету.
Спікер зазначив, що Україна врахує цей факт в подальших рішеннях щодо захисту інтересів нацбезпеки.
- 26 травня Комітет державної безпеки Білорусі офіційно звинуватив Протасевича в тому, що він воював на Донбасі в українському полку «Азов». На це одразу відреагував засновник полку «Азов» та його перший командир Андрій Білецький. Він підтвердив, що Протасевич справді був на Донбасі разом з його полком, але працював там як журналіст.
- 16 червня в «ЛНР» заявили, що допитали Протасевича по «справі про причетність» до «Азову». Пізніше російські ЗМІ повідомили, що «прокуратура ДНР» також проводить перевірку причетності Протасевича до «Азову».