Екссуддя Чаус звинуватив директора НАБУ Ситника в переслідуванні. Бюро назвало це брехнею та пояснило його мотиви

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Мусиенко Владислав / УНИАН

Український екссуддя Микола Чаус, який зник у Молдові на початку квітня, записав нове відеозвернення, файл якого має назву «Привіт Артем».

Відповідне відео опубліковане на Telegram-каналі «ChausUA Николай Чаус».

У зверненні він наголошує на тому, що кримінальні справи проти нього в НАБУ «не мають нічого спільного з правдою», а також розповідає про нібито конфлікт із директором Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником від 2008 року.

«Унаслідок цього конфлікту Артема Ситника вивезли в ліс під Київ, наставили синців, забрали автомобіль і вимагали повернути гроші. Про ці події знають працівники прокуратури Київської області», — заявив Чаус.

Екссуддя каже, що після цього у 2016 році Ситник нібито почав політичне переслідування його та родини.

Також екссуддя подякував підписникам за нібито надіслані йому документи й аудіо та пообіцяв їх опублікувати найближчим часом.

«Я продовжую аналізувати документи, і всі вони будуть опубліковані на Telegram-каналі для можливого розслідування журналістами та правоохоронними органами з метою подальшого притягнення до відповідальності осіб, винних у корупції у вищих ешелонах влади України», — сказав Чаус.

У НАБУ зазначили, що вони вбачають ризик спроби незаконної зміни підслідності у справі за підозрою Чауса — після того, як останній оприлюднив інформацію про нібито упереджене ставлення до нього з боку директора НАБУ.

«Я особисто не знайомий з Миколою Чаусом, оприлюднена ним інформація щодо мене є повністю неправдивою. Водночас ми переконані, що її можуть використати як формальний привід для того, щоб забрати справу в НАБУ», — зазначив директор НАБУ Артем Ситник.