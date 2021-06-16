Тайвань заявив про найбільше вторгнення китайських ВПС. У зону ППО увійшли 28 бойових літаків
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Міністерство оборони Тайваню повідомило про найбільше вторгнення китайської бойової авіації у повітряний простір країни. 15 червня в зону дії тайванської протиповітряної оборони зайшли одразу 28 літаків.
ППО зафіксували 14 винищувачів J-16, шість винищувачів J-11, чотири бомбардувальники H-6, які можуть нести ядерну зброю, і літаки протичовнової оборони, радіоелектронної боротьби та раннього попередження.
Тайвань з кінця 2020 року фіксує активізацію китайської авіації на тлі заяв КНР, які західні країни розцінюють як погрози розпочати загарбницьку війну. Минулий «рекорд» ВПС Китаю встановили 12 квітня — у зону Тайваню увійшли 25 бойових літаків.
Офіційний Пекін ніяк не прокоментував цей інцидент.
У минулому Пекін описував такі польоти як необхідні для «захисту суверенітету країни та боротьби зі змовою» між Тайбеєм і Вашингтоном.
Цікаво, що порушення повітряного простору відбулося в день заяви країн «Великої сімки», в якій згадувалася ескалація війни з Тайванем. Китай після цього звинуватив лідерів G7 у втручанні у внутрішні справи країни.
- Армія Китаю останні два роки активно нарощує військову міць поблизу Тайваню. З 2020 року офіційна риторика Китаю допускає «воззʼєднання» з Тайванем унаслідок збройного вторгнення. Лідер КНР Сі Цзіньпін закликав військових «зосередити всі свої уми й енергію на підготовці до війни».
- У середині вересня 2020 року армія Китаю провела великі військові навчання поблизу Тайваньської протоки. Тоді на Тайвань прибула американська делегація.
- У січні 2021 року США вирішили скасувати внутрішні обмеження на співпрацю з Тайванем. 30 січня Китай пригрозив Тайваню війною, якщо незалежність острова визнають США.