Тайвань заявив про найбільше вторгнення китайських ВПС. У зону ППО увійшли 28 бойових літаків

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Міністерство оборони Тайваню повідомило про найбільше вторгнення китайської бойової авіації у повітряний простір країни. 15 червня в зону дії тайванської протиповітряної оборони зайшли одразу 28 літаків.

ППО зафіксували 14 винищувачів J-16, шість винищувачів J-11, чотири бомбардувальники H-6, які можуть нести ядерну зброю, і літаки протичовнової оборони, радіоелектронної боротьби та раннього попередження.

Тайвань з кінця 2020 року фіксує активізацію китайської авіації на тлі заяв КНР, які західні країни розцінюють як погрози розпочати загарбницьку війну. Минулий «рекорд» ВПС Китаю встановили 12 квітня — у зону Тайваню увійшли 25 бойових літаків.

Офіційний Пекін ніяк не прокоментував цей інцидент.

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У минулому Пекін описував такі польоти як необхідні для «захисту суверенітету країни та боротьби зі змовою» між Тайбеєм і Вашингтоном.

Цікаво, що порушення повітряного простору відбулося в день заяви країн «Великої сімки», в якій згадувалася ескалація війни з Тайванем. Китай після цього звинуватив лідерів G7 у втручанні у внутрішні справи країни.