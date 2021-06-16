Франція на 10 днів раніше скасовує комендантську годину та обов’язкове носіння масок на вулиці
- Автор:
- Софія Телішевська
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Французький уряд з четверга, 17 червня, скасовує обов’язкове носіння масок на вулицях країни та з 20 червня знімає комендантську годину.
Про це повідомив премʼєр-міністр країни Жан Кастекс, пише Le Figaro.
«Санітарна ситуація в країні покращується. Комендантська година, яка наразі діє з 23:00 до 06:00, буде скасована в ніч на понеділок», — сказав він.
Кастекс уточнив, що через поліпшення ситуації з коронавірусом комендантську годину скасовують на десять днів раніше, ніж планувалося.
Попри послаблення карантинних обмежень, у приміщеннях люди повинні одягати маски.
- Носіння масок на багатолюдних вулицях в Парижі зробили обовʼязковим в серпні минулого року на тлі зростання захворюваності коронавірусом.
- Крім того, 16 червня влада Словеніії оголосила про завершення епідемії коронавірусу в країні.
- У квітні Ізраїль скасував обовʼязкове носіння масок на вулиці, а з 1 червня зняв всі карантинні обмеження, зокрема на збори, і більше не вимагає доказів вакцинації для пропуску в певні місця.