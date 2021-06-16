«Гроші нічого не вирішують». Зеленський розповів, яку компенсацію хоче отримати Україна за «Північний потік — 2»

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Україна боротиметься за свою державність і проти «Північного потоку — 2», подобається це європейським партнерам чи ні, зокрема вона хоче отримати компенсацію за газопровід.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтервʼю Agence France-Presse, Reuters і Associated Press.

«Якщо Росія з деякими країнами Європи має спільний економічний процес, то для нас «Північний потік — 2» — це зброя проти України. Хтось із європейських лідерів сказав, що просто Україні потрібні гарантії. Це не просто про гарантії. Для нас це не про економіку, це смішно виглядає. Це точно політична зброя, і поки що в напрямку «Північного потоку — 2» всіх переграє Росія», — наголосив він.

На думку Зеленського, буде справедливо, якщо Україна отримає безпекові гарантії, найголовніше — повернення територій.

«Якщо є крок з підтримки такого рішення з боку насамперед Росії і з боку країн Європи, які зацікавлені у «Північному потоці — 2», і у нас паралельно є, крім геополітичних, енергетичні, безпекові гарантії, тоді так — я розумію. А якщо цього немає, то це просто підвішують [ситуацію] і кажуть: “Давайте ми вам дамо гроші”. Гроші нічого не вирішують», — запевнив президент.

Також Зеленський уточнив слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, який заявив, що Україна готова вести переговори про компенсації за «Північний потік — 2».

«Припинення війни, спокій та стабільність на всій території незалежної України. А коли ми говоримо «стабільність» — це і геополітична стабільність, і стале припинення вогню, і контроль наших територій, й енергетична безпека. Це все про справедливість», — пояснив глава держави.

Водночас він зазначив, що в разі запуску «Північний потік — 2» буде відволікати увагу від інших питань — анексованого Криму та війни на Донбасі.

«Коли буде «Північний потік — 2», можна буде тим чи іншим шляхом заблокувати як ситуацію щодо постачання газу в Україну, так і транзит Україною — усі говоритимуть про це питання і всі забуватимуть питання Донбасу. [...] Буде «Північний потік — 2», і всі скажуть: “Тут же газ, енергетична проблема, немає чим опалювати, людям холодно взимку, а потім вже про Донбас...” Мені ця тактика зрозуміла. Тому для мене «Північний потік — 2» — це зброя», — додав Зеленський.